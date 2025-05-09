Потім пожалкуєте. Три місця де не можна встановлювати пластикові вікна

Вікна не можна ставити в старих будинках та квартирах, в приміщеннях з високою температурою та на стелі

Пластикові вікна давно стали синонімом комфорту, теплоізоляції та тиші. Однак, попри численні переваги, є місця, де їх установка заборонена.

Знати про місця, де не можна встановлювати пластикові вікна, важливо, щоб уникнути негативних наслідків. Про них розповів "Телеграф".

Де не можна встановлювати вікна

Тож, є три місця, де точно заборонено ставити вікна:

у приміщеннях, які мають похилий дах, адже вікна призначені тільки для вертикальних стін;

у приміщеннях, де є висока температура, наприклад у лазні, сауні. Пластик не боїться низьких температур, а високі можуть пошкодити його геометрію. Однак в передбанник встановлювати пластикові вікна можна, якщо там нормальна температура. Сюди так само відносяться місця, де вікна будуть перебувати біля високих температур — піч, камін і т.д.;

у старих приміщеннях, де на стінах є тріщини або вони можуть хитатись. Під час демонтажу або встановлення вікон стіни можуть в кінець розвалитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де не можна встановлювати розетки, аби не переробляти їх.