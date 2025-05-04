"На око" тут не підійде. Де не можна встановлювати розетки, аби не переробляти їх

Є шість місць, де розетки точно не можна встановлювати

Ремонт у квартирі чи будинку — дуже відповідальний процес. Якщо шпалери можна замінити без наслідків, то дірки від розеток точно доведеться закладати будматеріалами.

Де не можна встановлювати розетки в приміщенні, аби потім не переробляти їх, розповість "Телеграф". Є шість основних місць, де краще це не робити.

За меблями без доступу

Не робіть розетки за вбудованими шафами, тумбами або кухонними меблями, до яких неможливо дістатися. Якщо вам вони знадобляться, то меблі прийдеться відсувати.

Над плитою чи раковиною

Волога, пар і високі температури можуть призвести до короткого замикання або навіть пожежі.

Близько до підлоги де волого

Тут також є великий ризик того, що в них може потрапити вода. Краще встановлювати розетки на висоті не менше 30 см від підлоги й обирати ті, що йдуть з вологозахистом.

На стінах, що приймають на собі вагу верхніх поверхів та покрівлі

Такі стіни не призначені для свердління, адже тоді порушується їх цілісність.

За дверима або дуже близько до них

Такою розеткою буде не зручно користуватись або її можна випадково пошкодити.

Без урахування побутової техніки

До встановлювання розеток одразу зробіть план, де буде стояти пральна машина чи телевізор, аби за ними чи близько до них встановити роз'єм. Але тут також потрібно залишати трохи місця, аби до них був доступ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які шпалери краще не клеїти вдома, аби не викинути гроші на вітер.