Рус

Не всі шпалери підходять для вітальні: приклеїте ці — викинете гроші на вітер

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2622
Як обрати покриття для стін
Як обрати покриття для стін. Фото hgdesign.com.ua

Шпалери повинні бути стильними та функціональними

Вибір шпалер чи іншого покриття стін – це баланс між естетикою та практичністю. Ми розповідали, як можна цікаво пофарбувати стіни. Тепер ділимось тонкощами вибору шпалер.

Кожна кімната в оселі має своє призначення, і воно впливає на вибір ідеальних шпалер. На etsy.com розповіли про фактори, які слід враховувати для вітальні та їдальні.

Матеріал шпалер

Велика частина життя сімейства проходить у вітальні. Вибір матеріалу залежить від інтенсивності використання приміщення. Вінілові та флізелінові шпалери – оптимальний вибір для зон з інтенсивним рухом. Вони легко миються та стійкі до пошкоджень. Тонкі паперові шпалери дуже швидко зносяться і потребуватимуть заміни, тож поклеїти такі — просто викинути гроші на вітер.

дизайн вітальні диван
Інтер'єр вітальні - ваша візитівка

Дизайн шпалер

Тут обирайте згідно з власними вподобаннями. Але саме у залі можна бути сміливішими. Акцентна стіна з яскравим візерунком або фотошпалерами додасть індивідуальності вашому інтер’єру. Теплі кольори та приємні текстури створять атмосферу затишку.

З цими порадами ви сміливо можете відправлятись у магазин. Також ми розповідали, які два трюки змусять виглядати просторими маленькі приміщення.

Теги:
#Ремонт #Дизайн #Лайфхак #Шпалери