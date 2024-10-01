Не всі шпалери підходять для вітальні: приклеїте ці — викинете гроші на вітер

Шпалери повинні бути стильними та функціональними

Вибір шпалер чи іншого покриття стін – це баланс між естетикою та практичністю. Ми розповідали, як можна цікаво пофарбувати стіни. Тепер ділимось тонкощами вибору шпалер.

Кожна кімната в оселі має своє призначення, і воно впливає на вибір ідеальних шпалер. На etsy.com розповіли про фактори, які слід враховувати для вітальні та їдальні.

Матеріал шпалер

Велика частина життя сімейства проходить у вітальні. Вибір матеріалу залежить від інтенсивності використання приміщення. Вінілові та флізелінові шпалери – оптимальний вибір для зон з інтенсивним рухом. Вони легко миються та стійкі до пошкоджень. Тонкі паперові шпалери дуже швидко зносяться і потребуватимуть заміни, тож поклеїти такі — просто викинути гроші на вітер.

Інтер'єр вітальні - ваша візитівка

Дизайн шпалер

Тут обирайте згідно з власними вподобаннями. Але саме у залі можна бути сміливішими. Акцентна стіна з яскравим візерунком або фотошпалерами додасть індивідуальності вашому інтер’єру. Теплі кольори та приємні текстури створять атмосферу затишку.

З цими порадами ви сміливо можете відправлятись у магазин. Також ми розповідали, які два трюки змусять виглядати просторими маленькі приміщення.