"На глаз" здесь не подойдет. Где нельзя устанавливать розетки, чтобы не переделывать их

Есть шесть мест, где розетки точно нельзя устанавливать

Ремонт в квартире или доме — очень ответственный процесс. Если обои можно заменить без последствий, то дыры от розеток точно придется заделывать стройматериалами.

Где нельзя устанавливать розетки в помещении, чтобы потом не переделывать их, расскажет "Телеграф". Есть шесть основных мест, где лучше это не делать.

За мебелью без доступа

Не делайте розетки за встроенными шкафами, тумбами или кухонной мебелью, до которых невозможно добраться. Если вам они понадобятся, то мебель придется отодвигать.

Над плитой или раковиной

Влага, пар и высокие температуры могут привести к короткому замыканию или даже пожару.

Близко к полу где влажно

Здесь также есть большой риск того, что в них может попасть вода. Лучше устанавливать розетки на высоте не менее 30 см от пола и выбирать те, что идут с влагозащитой.

На стенах, принимающих на себя вес верхних этажей и кровли

Такие стены не предназначены для сверления, ведь тогда нарушается их целостность.

За дверью или очень близко к ней

Такой розеткой будет неудобно пользоваться или ее можно случайно повредить.

Без учета бытовой техники

До установки розеток сразу сделайте план, где будет стоять стиральная машина или телевизор, чтобы за ними или близко к ним установить разъем. Но здесь также нужно оставлять немного места, чтобы к ним был доступ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие обои лучше не клеить дома, чтобы не выбросить деньги на ветер.