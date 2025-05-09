Потом пожалеете. Три места где нельзя устанавливать пластиковые окна

Окна нельзя ставить в старых домах и квартирах, в помещениях с высокой температурой и на потолке

Пластиковые окна давно стали синонимом комфорта, теплоизоляции и тишины. Однако, несмотря на многочисленные преимущества, есть места, где их установка запрещена.

Знать о местах, где нельзя устанавливать пластиковые окна, важно, чтобы избежать негативных последствий. О них рассказал "Телеграф".

Где нельзя устанавливать окна

Итак, есть три места, где точно запрещено ставить окна:

в помещениях, которые имеют наклонную крышу, ведь окна предназначены только для вертикальных стен;

в помещениях, где есть высокая температура, например в бане, сауне. Пластик не боится низких температур, а высокие могут повредить его геометрию. Однако в предбанник устанавливать пластиковые окна можно, если там нормальная температура. Сюда так же относятся места, где окна будут находиться возле высоких температур — печь, камин и т.д.;

в старых помещениях, где на стенах есть трещины или они могут шататься. Во время демонтажа или установки окон стены могут в конец развалиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где нельзя устанавливать розетки, чтобы не переделывать их.