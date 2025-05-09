Потом пожалеете. Три места где нельзя устанавливать пластиковые окна
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Окна нельзя ставить в старых домах и квартирах, в помещениях с высокой температурой и на потолке
Пластиковые окна давно стали синонимом комфорта, теплоизоляции и тишины. Однако, несмотря на многочисленные преимущества, есть места, где их установка запрещена.
Знать о местах, где нельзя устанавливать пластиковые окна, важно, чтобы избежать негативных последствий. О них рассказал "Телеграф".
Где нельзя устанавливать окна
Итак, есть три места, где точно запрещено ставить окна:
- в помещениях, которые имеют наклонную крышу, ведь окна предназначены только для вертикальных стен;
- в помещениях, где есть высокая температура, например в бане, сауне. Пластик не боится низких температур, а высокие могут повредить его геометрию. Однако в предбанник устанавливать пластиковые окна можно, если там нормальная температура. Сюда так же относятся места, где окна будут находиться возле высоких температур — печь, камин и т.д.;
- в старых помещениях, где на стенах есть трещины или они могут шататься. Во время демонтажа или установки окон стены могут в конец развалиться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где нельзя устанавливать розетки, чтобы не переделывать их.