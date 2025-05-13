Рвутся или вообще не отклеиваются? Как быстро снять обои и сохранить нервы

Эти методы подойдут и тем, у кого обои наклеены не в один слой

Снять обои может быть так же трудно, как и наклеить их. Во время обоих этих этапов ремонта нужно приготовить помещение к работе, знать тип обоев и тому подобное.

Однако если найти правильный подход и знать эффективные методы удаления обоев, то можно быстро от них избавиться. О них рассказал "Телеграф".

В первую очередь нужно подготовить необходимые инструменты, закрыть пол клеенкой или газетой, мебель вынести или чем-то закрыть, а также обесточить комнату и изолировать розетки, чтобы в них не попала вода. Кроме того, важно знать, какие стены, а именно гипсовые или гипсокартонные. Ибо первые не боятся воды, а другие можно повредить.

Из инструментов вам точно понадобится пластиковый шпатель, ведро и губка.

Как удалить обои

Если при удалении обоев они отрываются кусками, то придется использовать специальные средства или обычную воду с мыльным раствором. К тому же здесь можно взять тряпку или пульверизатор, если есть, то парогенератор.

На помощь может прийти раствор горячей воды с уксусом или жидким мылом, если обои держатся очень крепко. Этот раствор нужно нанести на стену валиком или губкой и не трогать обои около 10-15 минут.

В случае если обои очень плотные или имеют защитный водонепроницаемый слой, тогда перед увлажнением их нужно поцарапать шпателем или специальным валиком с шипами.

Остатки клея во всех случаях следует смыть мыльным раствором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно избавиться от строительного мусора после ремонта.