Как не надо клеить обои: советы, которые сохранят ваши нервы и деньги

Перед этапом, когда нужно клеить обои, лучше почитать, что нельзя делать, чтобы они не отвалились или покрылись пузырьками

Поклеить обои кажется легким делом, но на этом этапе ремонта можно чаще всего допустить ошибку. Если не придерживаться определенных правил, то новые обои отклеятся, покроются пузырями или потеряют свой вид уже через несколько дней.

Чтобы избежать лишних затрат и разочарования, нужно перед тем, как клеить обои, почитать, как этого нельзя делать. "Телеграф" привел наиболее распространенные ошибки.

Как нельзя клеить обои

Не подготовить стены . Стены должны быть чистыми, сухими, покрытыми грунтовкой и, по возможности, ровными, иначе обои не будут держаться;

. Стены должны быть чистыми, сухими, покрытыми грунтовкой и, по возможности, ровными, иначе обои не будут держаться; Клеить на старые обои . Старые обои могут быть наклеены достаточно давно и новые, которые будут поверх них, могут создать дополнительную нагрузку и первый слой отклеится вместе с последним;

. Старые обои могут быть наклеены достаточно давно и новые, которые будут поверх них, могут создать дополнительную нагрузку и первый слой отклеится вместе с последним; Не читать инструкции для клея . Если не придерживаться ее, то одним из последствий может быть отслоение обоев и пузырьков под ними;

. Если не придерживаться ее, то одним из последствий может быть отслоение обоев и пузырьков под ними; Не учитывать температуру и влажность в квартире или доме . В комнате должно быть не менее 18 градусов тепла, в ней не должно быть сквозняков и сильной влажности;

. В комнате должно быть не менее 18 градусов тепла, в ней не должно быть сквозняков и сильной влажности; Сразу клеить обои после нанесения клея на полотно ;

; Слишком сильно разглаживать обои на стене. Можно порвать тонкое полотно или выдавить клей из-под края и размазать по соседней обои.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как цвет прихожей может повлиять на восприятие пространства.