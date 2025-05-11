Як не треба клеїти шпалери: поради, що збережуть ваші нерви і гроші

Перед етапом, коли потрібно клеїти шпалери, краще почитати, що не можна робити, аби вони не відвалились чи покрились пухирцями

Поклеїти шпалери здається легкою справою, але на цьому етапі ремонту можна найчастіше припуститись помилки. Якщо не дотримуватись певних правил, то нові шпалери відклеяться, покриються пухирями або втратять свій вигляд вже через кілька днів.

Аби уникнути зайвих витрат і розчарування, потрібно перед тим, як клеїти шпалери, почитати, як цього не можна робити. "Телеграф" навів найбільш поширені помилки.

Як не можна клеїти шпалери

Не підготувати стіни . Стіни мають бути чистими, сухими, покриті ґрунтовкою та, за можливості, рівними, інакше шпалери не триматимуться;

. Стіни мають бути чистими, сухими, покриті ґрунтовкою та, за можливості, рівними, інакше шпалери не триматимуться; Клеїти на старі шпалери . Старі шпалери можуть бути наклеєні досить давно і нові, які будуть поверх них, можуть створити додаткове навантаження і перший шар відклеїться разом з останнім;

. Старі шпалери можуть бути наклеєні досить давно і нові, які будуть поверх них, можуть створити додаткове навантаження і перший шар відклеїться разом з останнім; Не читати інструкції для клею . Якщо не дотримуватись її, то одними з наслідків може бути відшарування шпалер та пухирів під ними;

. Якщо не дотримуватись її, то одними з наслідків може бути відшарування шпалер та пухирів під ними; Не враховувати температуру та вологість в квартирі чи будинку . У кімнаті має бути не мене 18 градусів тепла, в ній не повинно бути протягів і сильної вологості;

. У кімнаті має бути не мене 18 градусів тепла, в ній не повинно бути протягів і сильної вологості; Одразу клеїти шпалери після нанесення клею на полотно ;

; Занадто сильно розгладжувати шпалери на стіні. Можна порвати тонке полотно або видавити клей з-під краю і розмазати по сусідній шпалері.

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