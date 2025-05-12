Вас проклянут все соседи, если оставите строительный мусор в контейнере. Как от него правильно избавиться

В общем контейнере ему точно не место

После любого ремонта остается строительный мусор. Его нельзя просто так вынести и выбросить в общий контейнер возле своего дома.

Оставлять мусор после ремонта у контейнеров или выбрасывать в них запрещено, как пишут "KF Systems". Вы можете получить штраф или административную ответственность и нанести ущерб животным и людям.

От строительного мусора нужно избавиться одним из этих способов:

сдать в пункты приема строительного мусора и вторичного сырья. Такой вариант подходит для тех, кто имеет металл, пластик, стекло, дерево и тому подобное. Но они должны быть более или менее чистыми;

заказать услугу, чтобы вывезли мусор. Это можно сделать, если твердые бытовые отходы после ремонта загрязнены и их точно нужно утилизировать. Для этого приезжает машина, которая вывозит весь мусор на специальный полигон или завод;

отдать другим. Если ваш мусор будет полезен для кого-то, то это самый легкий вариант, как от него избавиться. Дерево или пластик можно отвезти в приюты для животных, мебель отдать, например, владельцам СТО или забрать в гараж и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем в ремонте может помочь двусторонний скотч.