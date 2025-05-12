Двусторонний скотч – новая изолента: как он поможет дома (видео)

Двухсторонний скотч поможет даже с перекладкой коврового покрытия

Раньше часто шутили, что на изоляционной ленте может держаться весь ремонт — ее использовали в самых разных ситуациях. Но на смену приходят новые материалы. Таким универсальным помощником на дому может стать двусторонний скотч. Он скрепляет материалы без гвоздей или отдельного клея.

"Телеграф" расскажет, как его правильно применить, чтобы он хорошо склеивал, а также о нескольких бытовых лайфхаках.

Что такое двусторонний скотч и какие есть виды

Это клейкая лента, у которой обе стороны имеют клеевую основу. В зависимости от материала основания и клея скотчи бывают:

Бумажные или тканевые – для легких декоративных элементов;

– для легких декоративных элементов; Пенные – хорошо фиксируют неровные поверхности (зеркала, панели) и;

– хорошо фиксируют неровные поверхности (зеркала, панели) и; Прозрачные акриловые – подходят для стекла, пластика, металла;

– подходят для стекла, пластика, металла; Монтажные (строительные) – выдерживают тяжелые нагрузки, подходят для наружных работ.

Двухсторонний скотч на тканевой основе

Где используют двухсторонний скотч в ремонте

Прикрепить зеркала, крючки, кабель-каналы для проводов;

Для того чтобы зафиксировать декоративные панели, наличники, молдинги;

Крепить ковровое покрытие или линолеум.

Крепление акрилового зеркала на двухсторонний скотч.

Также с помощью двухстороннего скотча можно обновить интерьер без лишних дыр. Можно прикрепить декоративные элементы, светодиодную ленту и т.п. Именно двусторонний скотч используют для создания самодельных элементов, например, вазы из пластиковой банки. На двухсторонний скотч крепят новые элементы.

Как правильно клеить двухсторонний скотч?

Сначала нужно определить, какой вам скотч нужен. Важно обратить внимание на тип клея. Каучуковый склеивается очень быстро, но не выносит солнечных лучей. Акриловый – более медленный, однако подходит для наружных работ. Лучше всего двусторонний скотч ведет себя при температуре от 18 до 38 градусов.

Этапы использования двустороннего скотча

Очистите и обезжирьте поверхность. Пыль, жир или влага уменьшают силу сцепления. Обрежьте скотч до нужной длины. Наклейте скотч на одну из поверхностей (обычно на менее сложную или более легкую). Снимите защитную пленку. После этого не прикасайтесь к ее поверхности и не оставляйте надолго — клей высохнет. Плотно нажмите на другую поверхность на несколько секунд. Не трогайте 1–2 часа (если скотч требует времени для полного сцепления).

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