Вас проклянуть усі сусіди, якщо залишите будівельне сміття в контейнері. Як його правильно позбутись

У загальному контейнері йому точно не місце

Після будь-якого ремонту залишається будівельне сміття. Його не можна просто так винести й викинути у загальний контейнер біля свого будинку.

Залишати сміття після ремонту біля контейнерів або викидати в них заборонено, як пишуть у "KF Systems". Ви можете отримати штраф чи адміністративну відповідальність та зробити шкоду тваринам і людям.

Будівельного сміття потрібно позбутись одним з цих способів:

здати до пунктів прийому будівельного сміття та вторинної сировини. Такий варіант підходить для тих, хто має метал, пластик, скло, дерево тощо. Але вони мають бути більш-менш чистими;

замовити послугу, аби вивезли сміття. Це можна зробити, якщо тверді побутові відходи після ремонту забруднені і їх точно потрібно утилізувати. Для цього приїжджає машина, яка вивозить усе сміття на спеціальний полігон чи завод;

віддати іншим. Якщо ваше сміття буде корисне для когось, то це найлегший варіант, як від нього позбутись. Дерево чи пластик можна відвезти до притулків для тварин, меблі віддати, наприклад, власникам СТО чи забрати в гараж тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим в ремонті може допомогти двосторонній скотч.