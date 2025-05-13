Рвуться або взагалі не відклеюються? Як швидко зняти шпалери і зберегти нерви

Ці методи підійдуть і тим, у кого шпалери наклеєні не в один шар

Зняти шпалери може бути також важко, як і наклеїти їх. Під час обох цих етапів ремонту потрібно приготувати приміщення до роботи, знати тип шпалер тощо.

Однак якщо знайти правильний підхід та знати ефективні методи видалення шпалер, то можна швидко їх позбутись. Про них розповів "Телеграф".

У першу чергу потрібно підготувати необхідні інструменти, закрити підлогу клейонкою чи газетою, меблі винести або чимось закрити, а також знеструмити кімнату та ізолювати розетки, аби в них не потрапила вода. Крім того, важливо знати які стіни, а саме гіпсові чи гіпсокартонні. Бо перші не бояться води, а інші можна пошкодити.

З інструментів вам точно знадобиться пластиковий шпатель, відро та губка.

Як видалити шпалери

Якщо під час видалення шпалер вони відриваються шматками, то доведеться використовувати спеціальні засоби або звичайну воду з мильним розчином. До того ж тут ще можна взяти ганчірку чи пульверизатор, якщо є, то парогенератор.

На допомогу може прийти розчин гарячої води з оцтом чи рідким милом, якщо шпалери тримаються дуже міцно. Цей розчин потрібно нанести на стіну валиком чи губкою та не чіпати шпалери близько 10-15 хвилин.

У разі, якщо шпалери дуже щільні або мають захисний водонепроникний шар, тоді перед зволожуванням їх потрібно подряпати шпателем або спеціальним валиком з шипами.

Залишки клею в усіх випадках варто змити мильним розчином.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно позбутись будівельного сміття після ремонту.