Знайдеться на кожній кухні: прості способи прибрати подряпини з дерев'яних меблів

Як прибрати подряпини з дерев’яних меблів підручними засобами — інструкції для різноманітних поверхонь

Іноді меблі виглядають не настільки погано, щоб їх перетягувати або фарбувати. Якщо проблема у невеликій подряпині — на допомогу прийде те, що можна знайти на звичайній кухні.

"Телеграф" зібрав 5 способів відновити різні типи дерев'яних поверхонь. Способи різні, але всі дуже прості.

Йодний розчин — для червоного дерева

Йод підходить, якщо меблі мають відтінок, близький до кольору самого йоду: коричневий, вишневий, червоне дерево, дуб чи горіх. Потрібно розбавити кілька крапель у невеликій кількості води і ватною паличкою нанести розчин на подряпину. Через 10 хвилин — повторити. Так можна зробити кілька разів. Йод з часом випаровується, тому через тиждень-два процедуру доведеться поновити.

Волоський горіх — для світлих меблів

Очищений горіх або його олія можуть приховати неглибокі подряпини. У волоському горісі є натуральний барвник — він м’яко тонує деревину. Потрібно натерти місце горіхом або капнути трохи олії, зачекати пів години і витерти сухою серветкою. За бажанням — закріпити лаком.

Чорний чай — тимчасово і тільки для темних меблів

Міцно заварений чай допоможе замаскувати дрібні подряпини. В чайному розчині потрібно змочити ватку і протерти місце кілька разів. Метод простий, але короткочасний. Не варто використовувати на світлих або лакованих поверхнях.

Майонез може спрацювати, а може ні

Завдяки жиру подряпина може стати менш помітною. Майонез потрібно нанести на серветку та протерти пошкодження. Через кілька годин витерти залишки. Ефект — не стовідсотковий, але буває помітний.

Оцет і оливкова олія — для лакованих поверхонь

Змішати потрібно 1 частину оцту і 3 частини оливкової олії. Нанести суміш на подряпину, залишити на деякий час і витерти. Це швидкий спосіб приховати неглибокі сліди, особливо на темному лакованому покритті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зняти шпалери, якщо вони ніяк не хочуть відклеюватися. Простий спосіб, який збереже час.