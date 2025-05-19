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Щоб уникнути факапів. Як правильно поставити підвіконня без перекосів та щілин

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Установка підвіконня
Установка підвіконня. Фото Відкриті джерела

Аби правильно зробити монтаж підвіконня, потрібно врахувати певні моменти

Монтаж підвіконня — завершальний, але надзвичайно важливий етап встановлення вікон. Саме цей етап ремонту впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на теплоізоляцію та зручність.

Щоб підвіконня стало на своє місце ідеально без щілин та перекосів, потрібно дотриматись певних правил. Про них розповіли в "Віконечко".

Перед монтажем підвіконня потрібно зробити заміри. Довжина підвіконня визначається за шириною віконного отвору, а не самого вікна, додаючи по 3–5 см з кожного боку для заглиблення у бокові стіни. Якщо встановлення виконується на балконі або лоджії, то підвіконня ставиться лише з одного боку, а з іншого залишають 1 см над коротким вертикальним скосом. Водночас ширина (глибина) підвіконня вимірюється глибиною віконного отвору і плюс 3–5 см для відступу від стіни. Обов’язково враховуйте також товщину фінішних оздоблювальних матеріалів — штукатурки, гіпсокартону тощо.

Водночас при монтажі близько 1 см підвіконня має входити в раму вікна й упиратися в наставну планку. Цей момент важливо враховувати під час вимірювань.

Етапи встановлення підвіконня

  • Підготовка. Створіть поглиблення в стінах для країв підвіконня за допомогою болгарки чи перфоратора. Для заповнення порожнин використовуйте монтажну піну, залишаючи технічний зазор 2 см між вікном і нижньою частиною підвіконня (5 см — якщо використовуєте кам’яне підвіконня);
  • Підготовка до монтажу. Підготуйте пластикові або дерев’яні клини. Для герметизації промажте віконний профіль силіконом. Якщо підвіконня виготовлене з МДФ чи ДСП — не забудьте герметизувати й бокові торці;
  • Встановлення підвіконня. Підвіконня вирівняйте по рівню, орієнтуючись по рамі та укосах. Рекомендується встановити його з невеликим нахилом 2–3 мм у бік кімнати для уникнення накопичення вологи;
  • Фіксація. Простір під підвіконням потрібно запінити. У разі використання кам’яного виробу піну замініть на спеціалізований клей, наприклад, СМ 115 або 117;
  • Завершальні роботи. Після застигання піни чи клею видаліть клини, вставте декоративні заглушки й закладіть примикання.

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#Ремонт #Підвіконня #Лайфхак