Чтобы избежать факапов. Как правильно поставить подоконник без перекосов и щелей

Чтобы правильно сделать монтаж подоконника, нужно учесть определенные моменты

Монтаж подоконника — завершающий, но чрезвычайно важный этап установки окон. Именно этот этап ремонта влияет не только на внешний вид, но и на теплоизоляцию и удобство.

Чтобы подоконник стал на свое место идеально без щелей и перекосов, нужно соблюсти определенные правила. О них рассказали в "Віконечко".

Перед монтажом подоконника нужно сделать замеры. Длина подоконника определяется по ширине оконного проема, а не самого окна, добавляя по 3-5 см с каждой стороны для углубления в боковые стены. Если установка выполняется на балконе или лоджии, то подоконник ставится только с одной стороны, а с другой оставляют 1 см над коротким вертикальным скосом. При этом ширина (глубина) подоконника измеряется глубиной оконного проема и плюс 3-5 см для отступа от стены. Обязательно учитывайте также толщину финишных отделочных материалов — штукатурки, гипсокартона и т.д.

При этом при монтаже около 1 см подоконника должно входить в раму окна и упираться в наставную планку. Этот момент важно учитывать при измерениях.

Этапы установки подоконника

Подготовка. Создайте углубления в стенах для краев подоконника с помощью болгарки или перфоратора. Для заполнения полостей используйте монтажную пену, оставляя технический зазор 2 см между окном и нижней частью подоконника (5 см — если используете каменный подоконник);

Создайте углубления в стенах для краев подоконника с помощью болгарки или перфоратора. Для заполнения полостей используйте монтажную пену, оставляя технический зазор 2 см между окном и нижней частью подоконника (5 см — если используете каменный подоконник); Подготовка к монтажу. Подготовьте пластиковые или деревянные распорки. Для герметизации промажьте оконный профиль силиконом. Если подоконник изготовлен из МДФ или ДСП – не забудьте герметизировать и боковые торцы;

Подготовьте пластиковые или деревянные распорки. Для герметизации промажьте оконный профиль силиконом. Если подоконник изготовлен из МДФ или ДСП – не забудьте герметизировать и боковые торцы; Установка подоконника. Подоконники выровняйте по уровню, ориентируясь по раме и откосам. Рекомендуется установить его с небольшим наклоном 2-3 мм в сторону комнаты для избежания накопления влаги;

Подоконники выровняйте по уровню, ориентируясь по раме и откосам. Рекомендуется установить его с небольшим наклоном 2-3 мм в сторону комнаты для избежания накопления влаги; Фиксация. Пространство под подоконником нужно запенить. При использовании каменного изделия пену замените на специализированный клей, например СМ 115 или 117;

Пространство под подоконником нужно запенить. При использовании каменного изделия пену замените на специализированный клей, например Завершающие работы. После застывания пены или клея удалите клинья, вставьте декоративные заглушки и заложите примыкание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро снять обои и сохранить нервы.