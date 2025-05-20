Можно сделать это и без опыта. Как самостоятельно поставить розетки в квартире

Это уже и не так трудно, нужно лишь быть осторожным

Установка новой розетки или замена старой — это одна из базовых электромонтажных работ, которую можно выполнить самостоятельно, соблюдая элементарные правила безопасности.

Чтобы избежать ошибок и гарантировать надежность соединения, важно знать правильную последовательность действий. В "Еlektrovoz" рассказали, как самостоятельно поставить розетку.

Поэтому, перед началом монтажа нужно обязательно обесточить квартиру, а затем ещё убедиться в отсутствии напряжения с помощью тестера, индикаторной отвёртки или просто включив в розетку любой электроприбор, например, фен или чайник.

Если проводка двухжильная, тогда нет необходимости отдельно определять фазу и ноль. Вообще считается, что фаза должна быть слева, а ноль справа.

При подключении новой розетки важно присоединять зачищенные концы проводов к разным клеммам. Если в конструкции используются самозажимные контакты, тогда нужно просто вставить провод до упора и механизм сам зафиксирует его. Можно проверить, надежно ли держится, слегка потянув провод.

Модели с винтовым креплением обеспечивают ещё более прочный контакт. Зачищенный конец каждого провода нужно согнуть в форме кольца по часовой стрелке и обернуть вокруг разных винтов. Затем затянуть винт и убедиться в надёжности соединения.

Далее основную часть розетки установить в подрозетник. Провода должны оставаться за корпусом, чтобы не попасть под распорные лапки. Металлический суппорт выровнять, а затем закрепить саморезами с обеих сторон.

В завершение нужно собрать внешнюю часть розетки и зафиксировать её центральным винтом.

"Телеграф" нашел видео в соцсети ТикТок, которое также может помочь при установке розетки.

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