Поможет не только болгарка или шпатель. Как легко избавиться от старой краски на стенах
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Краску со стены можно снять разными способами
Снятие старой краски со стен — важный этап любого ремонта, который позволяет качественно подготовить поверхность к новой покраске. Существует несколько способов удаления краски, в частности механические, химические и термические.
Чтобы выбрать необходимый способ, нужно ориентироваться на тип покрытия, площадь отделки и собственные навыки. О них подробно рассказали на "Startpro".
Как снять старую краску механическими способами: обзор популярных методов
Шпатель
Самый простой и доступный вариант — использование шпателя. Он удобно лежит в руке, позволяет работать даже в труднодоступных местах и не создает чрезмерного количества пыли. Однако метод подходит только для небольших площадей: очистить всю стену им будет трудно и долго.
Стамеска с молотком
Если краска хорошо держится и не трескается, шпателя будет мало. В таком случае лучше воспользоваться стамеской: она жестче и не гнется. Постукивание молотком по ручке помогает снять краску даже с прочно закрепленной поверхности.
Болгарка
Для ускорения работы можно воспользоваться болгаркой. Это самый быстрый вариант, но вся комната будет в пыли. Он подходит только тем, кто имеет опыт работы с инструментом.
Дрель
Более безопасная альтернатива болгарке — дрель с соответствующей насадкой. Инструмент удобен в использовании, легче по весу, не так нагружает руки и позволяет быстро очистить краску с больших поверхностей.
Химические способы
В магазинах доступны различные смывки краски – жидкие, гелевые аэрозольные и порошковые.
- Жидкие обычно концентрированы, поэтому их нужно разбавлять;
- Гелевые – более мягкие, подходят для работы в помещениях;
- Аэрозоли – удобные для точечной работы;
- Порошковые – применяют для приготовления растворов.
Термические методы
Иногда старое красочное покрытие лучше снять с помощью высокой температуры:
- Обычный утюг – если краска уже частично отходит, ее можно прогреть через фольгу и соскоблить шпателем;
- Строительный фен – эффективно размягчает краску;
- Газовая горелка или паяльная лампа – нагревают поверхность до расплавления краски, после чего она легко снимается. Главное не допустить, чтобы краска начала гореть.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно забыть об одной привычке и собрать средств, чтобы сделать ремонт дома.