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Поможет не только болгарка или шпатель. Как легко избавиться от старой краски на стенах

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Как снять краску со стены Новость обновлена 17 июня 2025, 15:29
Как снять краску со стены. Фото Открытые источники

Краску со стены можно снять разными способами

Снятие старой краски со стен — важный этап любого ремонта, который позволяет качественно подготовить поверхность к новой покраске. Существует несколько способов удаления краски, в частности механические, химические и термические.

Чтобы выбрать необходимый способ, нужно ориентироваться на тип покрытия, площадь отделки и собственные навыки. О них подробно рассказали на "Startpro".

Как снять старую краску механическими способами: обзор популярных методов

Шпатель

Самый простой и доступный вариант — использование шпателя. Он удобно лежит в руке, позволяет работать даже в труднодоступных местах и не создает чрезмерного количества пыли. Однако метод подходит только для небольших площадей: очистить всю стену им будет трудно и долго.

Стамеска с молотком

Если краска хорошо держится и не трескается, шпателя будет мало. В таком случае лучше воспользоваться стамеской: она жестче и не гнется. Постукивание молотком по ручке помогает снять краску даже с прочно закрепленной поверхности.

Болгарка

Для ускорения работы можно воспользоваться болгаркой. Это самый быстрый вариант, но вся комната будет в пыли. Он подходит только тем, кто имеет опыт работы с инструментом.

Дрель

Более безопасная альтернатива болгарке — дрель с соответствующей насадкой. Инструмент удобен в использовании, легче по весу, не так нагружает руки и позволяет быстро очистить краску с больших поверхностей.

Химические способы

В магазинах доступны различные смывки краски – жидкие, гелевые аэрозольные и порошковые.

  • Жидкие обычно концентрированы, поэтому их нужно разбавлять;
  • Гелевые – более мягкие, подходят для работы в помещениях;
  • Аэрозоли – удобные для точечной работы;
  • Порошковые – применяют для приготовления растворов.

Термические методы

Иногда старое красочное покрытие лучше снять с помощью высокой температуры:

  • Обычный утюг – если краска уже частично отходит, ее можно прогреть через фольгу и соскоблить шпателем;
  • Строительный фен – эффективно размягчает краску;
  • Газовая горелка или паяльная лампа – нагревают поверхность до расплавления краски, после чего она легко снимается. Главное не допустить, чтобы краска начала гореть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно забыть об одной привычке и собрать средств, чтобы сделать ремонт дома.

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