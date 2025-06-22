Нізащо не здогадаєтеся про цей метод. Як на кілька градусів знизити температуру вдома

Охолодити приміщення на кілька градусів допоможуть рослини

У розпал спеки кондиціонер здається єдиним порятунком, але охолодити кімнату можна і природним способом — за допомогою кімнатних рослин. Деякі з них реально знижують температуру повітря у приміщенні.

Завдяки процесу, під час якого листя випаровує вологу, навколишнє повітря стає вологішим і прохолоднішим. Такий природний механізм допомагає знизити температуру в кімнаті на кілька градусів і водночас покращує циркуляцію повітря, пояснили у "Наше місто".

До найефективніших рослин, які охолоджують приміщення, належать:

Фікус еластик — завдяки великим листям він не лише утримує вологу, а й гармонійно вписується в інтер’єр. Важливо: не ставте його під пряме сонце — це може зашкодити;

— завдяки великим листям він не лише утримує вологу, а й гармонійно вписується в інтер’єр. Важливо: не ставте його під пряме сонце — це може зашкодити; Алое вера — крім відомих лікувальних властивостей, алое також природно зволожує повітря, сприяючи охолодженню кімнати;

— крім відомих лікувальних властивостей, алое також природно зволожує повітря, сприяючи охолодженню кімнати; Аглаонема — декоративна рослина з Китаю, яка очищує повітря і створює приємну прохолоду, особливо в задушливих приміщеннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є сім порад, чим закрити вікна під час спеки, аби стало прохолодніше.