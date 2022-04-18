Ле Пен считает россию "великим государством"

По мнению ультраправого кандидата в президенты, Европа должна сблизиться с Россией.

Кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, которой недавно пришлось объяснять свою позицию по отношению к Украине, назвала Россию "великим государством" и призвала Европу наладить со страной-агрессором отношения.

Об этом говорилось в ее предвыборном заявлении перед вторым туром выборов, которые должно состояться 24 апреля.

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По словам Ле Пен, Европа должна наладить отношения с Россией для того, чтобы не допустить союз Москвы и Китая. По мнению кандидата в президенты Франции, союз Европы со страной-агрессором – это важное условие безопасности континента и Франции, в частности.

"Представьте: крупнейшая страна в мире (РФ — ред.) соединится со страной с самым большим населением (Китай — ред.). Первый производитель сырья в мире, Россия, с первым мировым заводом, Китаем, чтобы создать, допустим, первую военную силу. Я думаю, что это большая опасность. Поэтому нужно дипломатическими мерами, пока война не закончится, пока соглашение не подписано, избегать этого слияния, которое рискует стать большой опасностью XXI века для нас", — заявила ультраправая кандидатка.

Следует отметить, что Марин Ле Пен является лидером партии "Национальное объединение". Перед первым туром выборов во Франции она заявила, что в случае ее победы в президентской гонке страна выйдет из состава НАТО. Кроме того, Ле Пен добавила, что, когда война в Украине закончится, она предложит стратегическое сближение НАТО и РФ.

Напомним, что в первом туре выборов Марин Ле Пен проиграла действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, однако отрыв был минимальным. После этого большинство кандидатов, не вышедших в лидеры президентской гонки, призвали своих избирателей во втором туре поддержать Макрона и не дать возможности ультраправым прийти к власти. Единственным, кто призвал голосовать за Ле Пен, стал лидер еще одной ультраправой партии "Реконкиста" Эрик Земмур, который может рассчитывать около 7% голосов.