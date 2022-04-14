Ле Пен відповіла, чи вважає дії росії в Україні геноцидом

Ле Пен вслід за Макроном відмовилася називати звірства росіян в Україні геноцидом.

Кандидатка у президенти Франції, лідер правої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен відмовилася називати дії російських військових в Україні геноцидом.

Про це вона заявила у інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

"Геноцид — юридично надзвичайно чітке визначення, яке не відповідає відомим зараз фактам", — сказала Ле Пен, відповідаючи на запитання, чи можна назвати те, що відбувається в Україні, геноцидом.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав українців і росіян "братами" і підкреслив, що у зв’язку з цим вважає за краще уникати терміну "геноцид".

У свою чергу, американський лідер Джо Байден заявив, що росія розпочала геноцид українського народу і має бути зупинена. Пізніше заступник голови Державного департаменту США Вікторія Нуланд зазначила, що найімовірніше з часом дії росіян в Україні будуть визнані геноцидом на офіційному рівні.

А прем’єр Канади Джастін Трюдо підтримав слова Байдена про геноцид в Україні, назвавши їх правильними.