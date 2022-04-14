Ле Пен ответила, считает ли действия россии в Украине геноцидом

Ле Пен вслед за Макроном отказалась называть зверства россиян в Украине геноцидом.

Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась называть действия русских военных в Украине геноцидом.

Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу France 2.

"Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным сейчас фактам", — сказала Ле Пен, отвечая на вопрос, можно ли назвать происходящее на Украине геноцидом.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинцев и россиян "братьями" и подчеркнул, что в связи с этим предпочитает избегать термина "геноцид".

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что россия начала геноцид украинского народа и должна быть остановлена. Позже заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд отметила, что скорее всего со временем действия россиян в Украине будут признаны геноцидом на официальном уровне.

А премьер Канады Джастин Трюдо поддержал слова Байдена о геноциде в Украине, назвав их абсолютно правильными.