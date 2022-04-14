В США рассказали, признают ли зверства россиян в Украине геноцидом

Сбор всех доказательств может занять "определенное время"

США скорее всего признают на официальном уровне геноцидом те зверства, которые учинили российские солдаты в Украине, однако это произойдет после того, как будут собраны все доказательства.

Об этом проинформировала заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд, передает CNN.

Она подчеркнула, что когда президент США Джо Байден упомянул о геноциде украинцев, то он говорил "от души".

"Я прогнозирую, что то, о чем сказал президент Байден — это то, что мы в конечном итоге, вероятно, обнаружим, когда соберем все доказательства", — сказала она.

Нуланд добавила, что убийства мирных граждан в Украине не являются случайностью, а целенаправленным решением россии по уничтожению нашей страны и ее населения.

Также она подчеркнула, что кровавый диктатор владимир путин не заботится о своем народе и стране, а лишь пытается удовлетворить свои имперские амбиции. По словам Нуланд, действия путина не только превращают Украину в руины, но и россию в тюрьму.

Как сообщалось ранее, 13 апреля президент США во время своего выступления впервые заговорил о геноциде в контексте вторжения россии в Украину.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за то, что тот называет вещи своими именами и подчеркнул, что это важно для "противостояния злу".