"Противостояние злу": Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде
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В Украине прокомментировали слова президента США о зверствах россиян
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского коллеги Джо Байдена о геноциде украинцев.
Своей реакцией он поделился в Твиттер.
"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу", — написал он.
Также Зеленский поблагодарил США за уже предоставленную помощь, однако отметил, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства оккупантов в нашей стране.
Как сообщалось ранее, Байден во время выступления в одном из городов в штате Айова заявил, что вторжение кровавого диктатора владимира путина в Украину стало главным фактором роста цен на бензин.
"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить свой бак — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на другом конце мира", — заявил он.
Напомним, 4 апреля, после того, как в мировые СМИ попали фото убитых людей в Буче и других городах Киевской области, у Байдена спросили, считает ли он это геноцидом. Тогда он ответил, что считает это "не геноцидом, а военным преступлением".
В Украине же о геноциде впервые заговорили еще в начале марта, после того, как россия нанесла авиаудар по роддому в Мариуполе.