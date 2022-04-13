"Противостояние злу": Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде

В Украине прокомментировали слова президента США о зверствах россиян

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского коллеги Джо Байдена о геноциде украинцев.

Своей реакцией он поделился в Твиттер.

"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу", — написал он.

Также Зеленский поблагодарил США за уже предоставленную помощь, однако отметил, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства оккупантов в нашей стране.

Как сообщалось ранее, Байден во время выступления в одном из городов в штате Айова заявил, что вторжение кровавого диктатора владимира путина в Украину стало главным фактором роста цен на бензин.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить свой бак — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на другом конце мира", — заявил он.

Напомним, 4 апреля, после того, как в мировые СМИ попали фото убитых людей в Буче и других городах Киевской области, у Байдена спросили, считает ли он это геноцидом. Тогда он ответил, что считает это "не геноцидом, а военным преступлением".

В Украине же о геноциде впервые заговорили еще в начале марта, после того, как россия нанесла авиаудар по роддому в Мариуполе.