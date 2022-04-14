У США розповіли, чи визнають звірства росіян в Україні геноцидом

Збір усіх доказів може зайняти "певний час"

США, швидше за все, визнають на офіційному рівні геноцидом ті звірства, які вчинили російські солдати в Україні, однак це відбудеться після того, як будуть зібрані всі докази.

Про це проінформувала заступник голови Держдепу США Вікторія Нуланд, повідомляє CNN.

Вона наголосила, що коли президент США Джо Байден згадав про геноцид українців, то він говорив "від душі".

"Я прогнозую, що те, про що сказав президент Байден, — це те, що ми зрештою, ймовірно, виявимо, коли зберемо всі докази", — сказала вона.

Нуланд додала, що вбивства мирних громадян в Україні не є випадковістю, а цілеспрямованим рішенням росії щодо знищення нашої країни та її населення.

Також вона наголосила, що кривавий диктатор володимир путін не дбає про свій народ і країну, а лише намагається задовольнити свої імперські амбіції. За словами Нуланд, дії путіна не лише перетворюють Україну на руїни, а й росію на в’язницю.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня президент США під час свого виступу вперше заговорив про геноцид у контексті вторгнення росії до України.

Після цього президент України Володимир Зеленський подякував йому за те, що той називає речі своїми іменами та наголосив, що це важливо для "протистояння злу".