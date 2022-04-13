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"Протистояння злу": Зеленський відреагував на слова Байдена про геноцид

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський та Джо Байден Новина оновлена 13 квітня 2022, 03:06
Володимир Зеленський та Джо Байден

В Україні прокоментували слова президента США про звірства росіян

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова свого американського колеги Джо Байдена про геноцид українців.

Своєю реакцією він поділився у Твіттер.

"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу", — написав він.

Також Зеленський подякував США за вже надану допомогу, однак зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам окупантів у нашій країні.

Як повідомлялося раніше, Байден під час виступу в одному з міст у штаті Айова заявив, що вторгнення кривавого диктатора Володимира Путіна в Україну стало головним фактором зростання цін на бензин.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправити свій бак — ніщо з цього не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид на іншому кінці світу", — заявив він.

Нагадаємо, 4 квітня, після того, як у світові ЗМІ потрапили фото убитих людей у Бучі та інших містах Київської області, Байден запитав, чи вважає він це геноцидом. Тоді він відповів, що вважає це "не геноцидом, а воєнним злочином".

В Україні ж про геноцид вперше заговорили ще на початку березня, після того, як росія завдала авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

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#Джо Байден #Володимир Зеленський
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