У Канаді підтримали заяви Байдена про геноцид українців

У Канаді звинуватили російського диктатора у воєнних злочинах

Прем’єр Канади Джастін Трюдо назвав правильними слова президента США Джо Байдена про геноцид в Україні.

Про це він розповів під час свого виступу у Лавалі (штат Квебек).

"Я вважаю абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово "геноцид" щодо того, що робить росія, що зробив володимир путін", — сказав він.

За його словами, існують офіційні процеси та розслідування, які мають визначити чи зробили росіяни геноцид в Україні.

Водночас Трюдо додав, що окупанти цілеспрямовано нападають на мирних жителів нашої країни, знищують лікарні та вчиняють сексуальне насильство, що є військовими злочинами, за які відповідальність несе путін.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня президент США під час свого виступу вперше заговорив про геноцид у контексті вторгнення росії до України.

Пізніше заступник голови Державного департаменту США Вікторія Нуланд зазначила, що найімовірніше з часом дії росіян в Україні будуть визнані геноцидом на офіційному рівні.