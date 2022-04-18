Окупанти готують криваву провокацію у Херсоні: що вдалося дізнатися

Загарбникам байдужі життя мирних жителів

Російські військові розміщують системи залпового вогню "Град" неподалік тимчасово окупованого Херсона і готуються обстріляти населений пункт з метою провокації.

Про це 18 квітня проінформувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що було помічено розміщення "Градів" у районі Антонівського мосту під Херсоном, — звідти окупанти хочуть здійснити обстріл міста.

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Антонівський міст знаходиться зовсім недалеко від Херсона

Потім в обстрілі росіяни хочуть звинуватити Збройні сили України та використати це як аргумент для "порятунку" регіону та фальсифікації на його території "референдуму".

Як відомо, саме таким чином раніше рф оголосила так звані "республіки" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Що зараз відбувається у Херсоні?

Херсон, Мелітополь, Нову Каховку захопили в перші ж дні війни — через ці населені пункти росіяни подали назад воду до окупованого Криму, майже проклали сухопутний коридор на півострів через Донбас.

Також окупанти хотіли дістатися через Херсон до Миколаєва та Дніпра, але в цьому не мали успіху.

Карта бойових дій Херсон-Миколаїв 18.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", найближчим часом російські військові зосередяться на виході на адміністративні кордони Херсонської області.