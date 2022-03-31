росія не відмовилась від планів створити в Україні ще одну псевдореспубліку - народ проти

У регіон прибули фахівці з "зомбування"

На Херсонщині, де у багатьох містах, включно з обласним центром постійно відбуваються мітинги проти російсько-окупаційних військ, намагаються створити на теренах регіону чергове псевдоутворення на кшталт того, що з'явились на Донбасі вісім років тому.

Про це повідомляє Генштаб України у ранковому зведенні.

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Повідомляється, що на Херсонщині відзначена робота співробітників ФСБ рф, групи інформаційно-психологічних операцій та головного управління російського генштабу. Робота цих підрозділів — у інформаційній кампанії. З місцевими мешканцями та органами влади вони проводять "роз'яснювальну роботу", їм демонструються фейкові відео та інше.

Херсонщина на частина територій довколишніх регіонів — тимчасово окуповані рф.

Червоним - тимчасово окуповані території у 2022, блакитним - звільнені

Відзначимо, на Херсонщині мешканці вже зазнали російського терору через нескореність, в регіон стягували росгвардію, зокрема з раніше окупованого Криму.

Мешканці регіону виходять на протести з прапорами України, та щодо них окупанти застосовують силу та викрадають представників регіональної влади.

Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщини через масштабний рух супротиву російській війська не ведуть активних наступальних дій. натомість на Донбасі вони атакують і військових, і цивільні об'єкти.