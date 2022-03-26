россия начала новый этап оккупации Бердянска, Херсона и Мелитополя, — Генштаб

Российские командиры начинают комплектовать армию сомнительными людьми

Суббота, 26 марта, стала 31 сутками военного противостояния Украины и России. В Генштабе ВСУ утверждают, что хотя противник и пытается на отдельных участках фронта идти в наступление, однако эти попытки не слишком успешны. Впрочем, беспокойство вызывает развертывание подразделений росгвардии в южных регионах, особенно в Херсонской и Запорожской областях — силовиков могут привлекать к подавлению проукраинских протестов.

Об этом и не только говорится в свежей утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Почему России не выиграть войну против Украины?

Основные направления атак врага остались неизменными, россияне продолжают авианалеты, а также пытаются открывать огонь из другого оружия. Украинские защитники достойно сдерживают подобные "рывки" врага.

Также разведка сообщает, что из-за значительных потерь личного состава российскую армию пытаются комплектовать "чем получится". Таким образом, в число путинских военных попадают люди с низкой моралью, а также зависимые от алкоголя и наркотических веществ. В Генштабе считают, что весенний призыв в России может стать проблемой, ведь молодых и неопытных армейцев способны забросить в Украину для выполнения преступных приказов путина. Резко снизилось количество желающих служить в армии России по контракту.

Херсонщина и Запорожье остаются центрами народного сопротивления, где местное население регулярно выходит на антироссийские протесты. В Генштабе отмечают: в этих регионах развертывание бойцов росгвардии с территории Крымского полуострова. Также подобные действия происходят в отдельных регионах Донбасса. Возможны попытки подавления мирных митингов в Херсоне, Гениченске, Бердянске и кое-где в Мариуполе.

Продолжаются попытки проникновения ДРГ в столицу, однако их постоянно останавливают военнослужащие и бойцы теробороны.

Украинские защитники также продолжают отражать атаки на Донбассе. Только за последние сутки в регионе было уничтожено восемь танков, 17 броневиков и 11 автомобилей противника. Личный состав неприятеля "стал реже" на 170 человек. Также уничтожены три самолета и три беспилотника.

В общей сложности ВСУ удалось уничтожить 12 воздушных целей российской армии в течение 25 марта. Было совершено несколько сокрушительных ударов по колоннам техники оккупанта.

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Отметим, что западные эксперты убеждены, что Украина победит в этой войне. А вот деморализованным россиянам придется убегать домой пристыженным. Скорее всего, активные боевые действия продлятся еще в течение месяца, после чего война пойдет до завершения.