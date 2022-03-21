Окупанти обстріляли мирних жителів на мітингу у Херсоні: є поранені (відео)

Мирні жителі – це теж військові стратегічні об’єкти?

Жителі Херсона вийшли на патріотичну акцію протесту проти російської окупації. Їх не лякають обстріли та побиття, херсонці мужньо і самовіддано проганяють загарбників зі свого міста. На мітингу у понеділок, 21 березня, окупанти знову застосували свою "стандартну тактику" розгону протестів.

Російські військові відкрили вогонь по городянах під час протесту, і навіть пустили в хід світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Відео з протестів можна знайти у багатьох українських телеграм-каналах.

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На відео видно, як тисячі місцевих вийшли на площу перед Херсонською ОДА та скандують "Додому" на адресу російських окупантів. У відповідь загарбники почали стріляти. Місцеві жителі повідомляють, що є поранені.

Нагадаємо, що раніше на акцію протесту проти росії вийшли жителі Бердянська. Городяни вийшли на міську площу та висловлювали свою позицію проти окупації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час протестів проти російської окупації в Херсоні 13 березня рашисти відкрили стрілянину. Також повідомляється, що коли місцеві жителі дізналися про зйомку чергового пропагандистського кіно для російського ТБ, всі вирішили пройти туди ходою і додати жовто-блакитних фарб у картинку.