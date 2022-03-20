Окуповані міста знову вийшли на мітинги: рашисти б’ють людей (відео)

Жителі окупованих міст не бояться йти проти озброєних росіян.

На 25-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну мешканці окупованих росіянами міст продовжують масово виходити на патріотичні мітинги. У Бердянську та Херсоні городяни вийшли на вулиці із численними прапорами України.

20 березня не стало винятком, і місцеві жителі Бердянська та Херсона вийшли на антиросійські мітинги у своїх містах, і безстрашно женуть озброєних загарбників геть. Відео з протестів можна знайти у багатьох українських телеграм-каналах.

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Тисячі херсонців вийшли на міську площу перед Херсонською ОДА із прапорами України. Мітингувальники скандують "Геть" та "Геть".

Також на акцію протесту проти російської окупації вийшли мешканці Бердянська. Зазначимо, що це не перший мітинг у місті. Раніше городяни вже виходили на міську площу та висловлювали свою позицію проти окупації росії.

Розганяють росіяни акції протесту вже звичним для Росії способом. Рашисти б’ють беззбройних українців у Бердянську, які вийшли проти окупації їхнього міста. Однак це не зупиняє городян.

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованій Новій Каховці пройшов багатотисячний мітинг проти Росії. Зазначимо, що Херсон, Мелітополь, Нова Каховка — всі вони перебувають на фронті настання російських військових із тимчасово окупованого Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час протестів проти російської окупації в Херсоні 13 березня рашисти відкрили стрілянину. Також повідомляється, що коли місцеві жителі дізналися про зйомку чергового пропагандистського кіно для російського ТБ, всі вирішили пройти туди ходою і додати жовто-блакитних фарб у картинку.