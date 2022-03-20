Укр

Оккупированные города снова вышли на митинги: рашисты избивают людей (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Оккупированные города снова вышли на митинги: рашисты избивают людей (видео) Новость обновлена 20 марта 2022, 15:51

Жители оккупированных городов не бояться идти против вооруженных россиян.

Идет 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, оккупанты пытаются захватывать украинские города, однако ВСУ дают им жесткий отпор. У российской армии нет никаких шансов оккупировать Украину, ведь против них выходят даже мирные украинцы. Жители временно оккупированного Херсона и Бердянска выходят на акции протеста против российской оккупации, не боясь обстрелов.

20 марта не стало исключением, и местные жители Бердянска и Херсона вышли на антироссийские митинги в своих городах, и бесстрашно гонят вооруженных захватчиков прочь. Видео с протестов можно найти во многих украинских телеграм-каналах.

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Тысячи херсонцев вышли на городскую площадь перед Херсонской ОГА с флагами Украины. Митингующие скандируют "Долой" и "Прочь".

Также на акцию протеста против российской оккупации вышли жители Бердянска. Отметим, что это не первый митинг в городе. Ранее горожане уже выходили на городскую площадь и высказывали свою позицию против оккупации россии.

Разгоняют россияне акции протеста уже привычным для россии способом. Рашисты избивают безоружных украинцев в Бердянске, которые вышли против оккупации их города. Однако и это не останавливает горожан.

Напомним, что ранее во временно оккупированной Новой Каховке прошел многотысячный митинг против россии. Отметим, что Херсон, Мелитополь, Новая Каховка, — все они находятся на фронте наступления российских военных из временно оккупированного Крыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе протестов против российской оккупации в Херсоне 13 марта рашисты открыли стрельбу. Также сообщается, что когда местные жители узнали о съемке очередного пропагандистского кино для российского ТВ, все решили пройтись туда шествием и добавить желто-голубых красок в картинку.

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