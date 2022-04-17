На Харківщині українські військові відбили в окупантів три села: подробиці

Українські військові знищили за день десятки одиниць ворожої техніки та сотню окупантів.

У Харкові, по якому окупанти завдають ракетних ударів, українські військові провели кілька успішних операцій, завдяки чому відтіснили російських загарбників далі від обласного центру. Крім того, вдалося звільнити декілька населених пунктів.

Про це у неділю, 17 квітня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Зазначається, що завдяки контрнаступу Збройним силам України вдалося звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. А в районі села Мала Рогань українські підрозділи просунулися далі на схід.

Крім того, 81-ій окремій аеромобільній бригаді під Харковом днями вдалося знищити 5 російських танків та 10 броньованих машин. Там же було ліквідовано близько 100 російських солдатів.

"Всі спроби ворога захопити Харків були й будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися", — резюмував голова Харківської ОВА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські загарбники не відмовляться від наступів на Харківщину. Найгарячішою точкою в області залишається місто Ізюм — саме туди керівництво російської армії продовжує стягувати війська, аби посилити свою присутність на Луганщині та Донеччині.