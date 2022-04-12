Окупанти направили танкові підрозділи на Харківщину: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ дають бій загарбникам на всіх напрямках.

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну британська розвідка поділилася новою картою військових дій.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікував на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно з 11 квітня.

Карта боїв в Україні за 12 квітня

Карта боїв в Україні за 11 квітня

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку йде часткове блокування міста Харкова. Водночас, противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки.

У районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Йде повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання в зазначений район переміщені окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил рф.

На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації та тактичних ракетних комплексів. Інженерні підрозділи збройних сил Російської Федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватове. Продовжуються бої за Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вирішила надати Україні зброю. Крім того, у Зеленського розповіли про перебіг переговорів між Києвом та москвою.