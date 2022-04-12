У Німеччині передумали щодо зброї для України

ФРН раніше відмовлялася постачати озброєння до нашої країни

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Німеччина постачатиме зброю Україні.

Про це повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, передає Укрінформ.

Штайнмайєр заявив, що Німеччина постачатиме зброю в зону військових дій, попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку офіційний Берлін сповідував донедавна. Також президент ФРН наголосив, що винуватців військових злочинів в Україні слід притягти до відповідальності.

"Ми солідарні з Україною. Не може бути повернення до нормальних відносин з такою росією. Російські військові злочини побачив увесь світ. Їх треба задокументувати та розслідувати, а винуватців та тих, хто приймає політичні рішення, потрібно притягнути до відповідальності", — заявив Штайнмайєр.

Нагадаємо, Штайнмайєр 12 квітня знову "проїхався" по кривавому диктатору володимиру путіну. Раніше президент ФРН назвав президента рф "бункерним розпалювачем війни". До речі, президент України Володимир Зеленський так і не запросив німецького політика до Києва через його зв'язки з росією.