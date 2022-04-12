Хоче до Києва? Штайнмаєр знову "проїхався" по путіну

Раніше президент Німеччини назвав російського колегу "бункерним розпалювачем війни".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, якого Володимир Зеленський відмовився приймати у Києві через зв'язки з Кремлем, заявив, що "повернення до нормальності росії за путіна неможливе".

Таку думку німецький лідер озвучив на брифінгу у Варшаві, цитують його слова російські ЗМІ.

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Штайнмаєр заявив, що нормалізувати відносини між Німеччиною і росією, доки при владі перебуває володимир путін, неможливо. Як і "повернення росії до нормальності" за часів його правління.

Крім того, президент ФРН зазначив, що вони й надалі продовжуватимуть надавати підтримку Україні, яка протистоїть російським окупантам, і закликав світ розслідувати військові злочини росіян в Україні. Штайнмаєр наголосив, що причетні до таких злочинів і ті, хто "ніс політичну відповідальність".

Очевидно, що такі заяви німецького президента ставлять крапку на "дружніх стосунках" з представниками Кремля — путіним та лавровим, зокрема, — хоча раніше Штайнмаєр відверто їх підтримував. Риторика президента Німеччини щодо російської влади змінилася після того, як росія розв'язала війну проти України. Путін отримав влучне визначення — "бункерний розпалювач війни" — від Штайнмаєра. Крім того, лідер ФРН ааявив, що російський президент разом з головою МЗС рф повинен понести відповідальність за свої військові злочини перед Гаазьким трибуналом.

Як повідомляв "Телеграф", Штайнмаєр визнав, що припускався багатьох помилок щодо відносин з росією та кривавим диктатором володимиром путіним. Ймовірно, що це сталося після того, як його розкритикували через проросійську позицію.