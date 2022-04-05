Президент Німеччини принизив путіна влучним визначенням

Путіну дорікнули за розв'язану війну та його переховування від неї у бункері.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що співпраця з Росією стала неможливою. А російського президента Володимира Путіна він назвав "бункерним розпалювачем війни".

Про це у вівторок, 5 квітня, німецький президент заявив у ефірі телеканалу ZDF.

Штайнмаєр зазначив, що нормалізувати стосунки з російською стороною неможливо, поки країну очолює Володимир Путін.

"Що стосується Росії, мушу вам сказати, що я не знаю", — так він відповів на питання про те, чи можливо ще майбутнє "з" Росією Путіна або тільки "проти" її. Російського президента Штайнмаєр назвав "бункерним розпалювачем війни". "Я впевнений, що повернення до нормальності, що передувала статус-кво, у Росії з Путіним не буде", — наголосив він.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Президент Німеччини додав, що західні країни у відносинах з Москвою зазнали безліч невдач по декількох пунктах. Як приклад Штайнмаєр навів той факт, що Захід не зміг інтегрувати Росію до європейської архітектури безпеки.

"Це гіркі підсумки, перед якими ми опинилися", — визнав німецький політик.

Нагадаємо, що напередодні Штайнмаєр визнав, що припускався багатьох помилок щодо відносин з росією та кривавим диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, що це сталося після того, як його розкритикували через проросійську позицію. Зокрема посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що політик несерйозно ставиться до загрози, що йде від путіна, навіть попри початок вторгнення в Україну

Крім того, різкої критики зазнали канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Зокрема прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував їх за те, що ті не роблять дійсно ефективних кроків, щоб змусити Росію поплатитися за свої злочини проти України.