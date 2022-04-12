Хочет в Киев? Штайнмайер снова "проехался" по путину

Ранее президент Германии назвал российского коллегу "бункерным разжигателем войны".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве из-за связей с Кремлем, заявил, что "возвращение к нормальности россии при путине невозможно".

Такое мнение немецкий лидер озвучил на брифинге в Варшаве, цитируют его слова российские СМИ.

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Штайнмайер заявил, что нормализовать отношения между Германией и россией, пока у власти находится владимир путин, невозможно. Как и "возвращение россии к нормальности" во времена его правления.

Кроме того, президент ФРГ отметил, что они и дальше будут продолжать оказывать поддержку Украине, которая противостоит российским оккупантам, и призвал мир расследовать военные преступления россиян в Украине. Штайнмайер подчеркнул, что причастны к таким преступлениям и те, кто "нес политическую ответственность".

Очевидно, что такие заявления немецкого президента ставят точку на "дружеских отношениях" с представителями Кремля — путиным и лавровым, в частности, — хотя Штайнмайер откровенно их поддерживал. Риторика президента Германии по отношению к российским властям изменилась после того, как россия развязала войну против Украины. Путин получил точное определение — "бункерный разжигатель войны" — от Штайнмайера. Кроме того, лидер ФРГ заявил, что российский президент вместе с главой МИД россии должен понести ответственность за свои военные преступления перед Гаагским трибуналом.

Как сообщал "Телеграф", Штайнмайер признал, что допускал многие ошибки в отношениях с россией и кровавым диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, это произошло после того, как его раскритиковали из-за пророссийской позиции.