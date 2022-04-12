Українку звинуватили в "дискримінації" росіян на турнірі в Німеччині: подробиці скандалу

Росіянин поскаржився на українку, яка виступила проти вивішування прапора рф

У Німеччині українська піарниця виступила проти встановлення російського прапору на турнірі з бадмінтону в Берліні й отримала звинувачення у "дискримінації" від спортсмена з рф, через агресію якої в Україні загинуло вже 168 дітей. Як повідомляє "Телеграф", про скандал фахівчина зі стратегічних комунікацій і брендингу Марина Говорухіна розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Так, українку запросили на турнір з бадмінтону, участь в якому брали спортсмени з різних країн. За словами Говорухіної, на заході можна було побачити прапори багатьох держав, але російського серед них не було. Однак організатори турніру вирішили це виправити, але перед тим пішли за "порадою" до нашої співвітчизниці.

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"До мене підходять організатори і кажуть, що є росіянин, член клубу, і він без свого прапору відчуває себе дискримінованим. І вони хочуть зі мною порадитись, бо він хороша людина і проти війни", — описує ситуацію в пості Говорухіна.

Звісно, що громадянка України виступила категорично проти такої ініціативи, адже під російським прапором військові рф щодня вбивають її співвітчизників. У підсумку, організатори обрали такий вихід із ситуації: "прибрали усі прапори, залишивши лише ООНівський прапор".

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Однак історія отримала продовження. За декілька днів до Говорухіної знову звернулися. Як виявилося, російський бадмінтоніст поскаржився на українку.

"Зі мною хоче поговорити представниця клубу стосовно скарги, яку подав на мене росіянин за дискримінацію", — йдеться у публікації.

У коментарях на сторінці Говорухіної в шоці від цинізму російського спортсмена і поведінки організаторів турніру:

"Коли руські апелюють до прав людини, це епічно аж до феєричності";

"Яке нахабство!";

"Спитати б їх про позицію клубу або про їх очевидне бажання бути типу "поза політикою" і не займати жодної позиції, бо "людина хороша". Це ж зручно перекласти все на тебе і твою позицію, і скарга на тебе, бо клуб не при чому…";

"Тобто через нього зняли всі прапори, але саме він відчув дискримінацію?"

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"Телеграф" слідкуватиме за тим, чим закінчиться цей скандал у Берліні.

Нагадаємо, російських спортсменів масово виключають з престижних фахових організацій і дискваліфікують з турнірів. А тих іноземців-спортсменів, які підтримують агресію росії проти України, вболівальники освистують. Так було з сербськими баскетболістами, які демонстративно відмовилися тримати український прапор в акції проти війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в анексованому рф Криму вирішили забрати нагороди в українського боксера Олександра Усика. Спортсмен, якого до повномасштабного вторгнення не раз звинувачували в неоднозначній позиції, назвав путіна "хворою людиною".