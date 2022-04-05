Окупанти вирішили покарати Усика, але лише насмішили українців

Боксер виступив проти загарбників.

Відомий український боксер Олександр Усик, який нещодавно назвав президента рф володимира путіна хворою людиною, буде "жорстко" покараний окупаційною владою Криму.

Про це повідомив так званий голова держради Криму Володимир Константинов, повідомляє РИА.

Константинов заявив, що Усик, а також колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин та другий президент України Леонід Кучма будуть позбавлені нагород, отриманих раніше. У Олександра, який на думку окупантів, "втратив моральне право носити нагороду", загарбники хочуть відібрати відзнаку: "За вірність обов’язку".

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, відповідно до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі. Перші прізвища в цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання "Почесний кримчанин", Куніцин та Усик – відзнаки "За вірність обов’язку", — заявив Константинов.

Варто відзначити, що ці нагороди, відзнаки та звання були присвоєні владою АРК ще до окупації Криму росією, а тому плани окупантів "відізвати" їх є безглуздими: всі їх рішення є незаконними.

У мережі лише посміялися з "санкцій" окупантів щодо іменитого боксера:

У мережі висміяли "жорстке" рішення окупантів лишити Олександра Усика відзнаки

Нагадаємо, Усик, який народився в Сімферополі, частенько ухилявся від питання: "Чий Крим?" після анексії півострова. При цьому боксер завжди виходив на ринг з українським прапором та заявляв, що він український спортсмен. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Олександр вступив у тероборону, проте пізніше вирішив розпочати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа за кордоном.

Раніше повідомлялося, що будинок чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі був обстріляний "кадировцями". Пізніше дружина Олександра Катерина розповіла, що росіяни використовували будинок Усика як базу. Катерина також показала знімок із наслідками перебування росіян у їхньому житлі.