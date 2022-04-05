Рус

Окупанти вирішили покарати Усика, але лише насмішили українців

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1627
Олександр Усик Новина оновлена 05 квітня 2022, 20:47
Олександр Усик

Боксер виступив проти загарбників.

Відомий український боксер Олександр Усик, який нещодавно назвав президента рф володимира путіна хворою людиною, буде "жорстко" покараний окупаційною владою Криму.

Про це повідомив так званий голова держради Криму Володимир Константинов, повідомляє РИА.

Константинов заявив, що Усик, а також колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин та другий президент України Леонід Кучма будуть позбавлені нагород, отриманих раніше. У Олександра, який на думку окупантів, "втратив моральне право носити нагороду", загарбники хочуть відібрати відзнаку: "За вірність обов’язку".

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, відповідно до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі. Перші прізвища в цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання "Почесний кримчанин", Куніцин та Усик – відзнаки "За вірність обов’язку", — заявив Константинов.

Варто відзначити, що ці нагороди, відзнаки та звання були присвоєні владою АРК ще до окупації Криму росією, а тому плани окупантів "відізвати" їх є безглуздими: всі їх рішення є незаконними.

У мережі лише посміялися з "санкцій" окупантів щодо іменитого боксера:

У мережі висміяли "жорстке" рішення окупантів лишити Олександра Усика відзнаки
У мережі висміяли "жорстке" рішення окупантів лишити Олександра Усика відзнаки

Нагадаємо, Усик, який народився в Сімферополі, частенько ухилявся від питання: "Чий Крим?" після анексії півострова. При цьому боксер завжди виходив на ринг з українським прапором та заявляв, що він український спортсмен. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Олександр вступив у тероборону, проте пізніше вирішив розпочати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа за кордоном.

Раніше повідомлялося, що будинок чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі був обстріляний "кадировцями". Пізніше дружина Олександра Катерина розповіла, що росіяни використовували будинок Усика як базу. Катерина також показала знімок із наслідками перебування росіян у їхньому житлі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Країни Євросоюзу відсилають російських дипломатів
Світ
Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Країни Євросоюзу відсилають російських дипломатів
Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський виступив на Раді безпеки ООН: головні заяви
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг запевнив Україну в підтримці НАТО
Генсек НАТО заявив про критичну фазу війни: що буде далі
Дата публікації
Категорія
США продовжують посилювати санкції проти росії
Дефолт дедалі ближче? Чи допоможе заборона США з приводу боргів росії зупинити путіни
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців