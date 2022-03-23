Усик залишив Україну для підготовки до бою з Джошуа

Боксер на весь світ зможе розповісти про війну в Україні.

У середу, 23 березня, на 28-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик виїхав з України.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у коментарі для tribuna.

Гутцайт зазначив, що спортсмени у такий тяжкий час для країни мають змагатися та перемагати, а після перемоги Олександр може на весь світ заявити про військові злочини росіян в Україні.

"Ми бачимо скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. Зараз Олександр Усик поїхав тренуватись, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав на весь світ, що він завжди буде проти війни й він за мир. Це для нас дуже важливо", — заявив Гутцайт.

Зазначимо, Усик має трьох дітей, що дає йому право безперешкодно перетинати кордон України, повідомив менеджер боксера Егіс Клімас.

Додамо, що дата бою з Джошуа поки що не відома, проте реванш може відбутися навесні/літом 2022 року. У першому бою Усик у 12-раундовому поєдинку декласував британця. Нагадаємо, Василь Ломаченко поки що залишається в Україні, а його бій за званням абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з австралійцем Джорджем Камбососом, схоже, не відбудеться. До слова, і Ломаченко та Усик після початку війни вступили до рядів тероборони.