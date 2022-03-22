Суперник Ломаченка відреагував на відмову українця від бою: "Молитимусь за тебе і твою країну!"

Австралійський боксер із розумінням поставився до нинішньої ситуації в Україні

Спортсмен Джордж Камбосос, який є абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі, з повагою поставився до відміни бою українцем Василем Ломаченком. Як відомо, боксери мали зустрітися на рингу 5 червня, але через війну в Україні Ломаченку довелося стати до зброї та захищати свою землю.

Про своє ставлення до рішення українця Камбосос написав у своєму Twitter.

Попередньо про відмову Ломаченка стало відомо від промоутера австралійського боксера. Незважаючи на можливість виїхати за кордон, українець вирішив лишитися і продовжувати боротьбу в лавах тероборони.

За словами Лу ДіБелли, представника Камбососа, бій, який наразі веде Василь Ломаченко, набагато важливіший за будь-який боксерський поєдинок. Схожої думки про це і сам австралійський спортсмен.

"Василю Ломаченко, я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, будь обережним", — написав Джордж Камбосос у твіттері.

Також він додав, що чекатиме на їхній поєдинок у майбутньому після того, як все ж зустрінеться 5 червня із іншим противником — американцем Девідом Хейні. Австралієць вельми переконаний у власних силах і обіцяє "витерти підлогу" суперником.

Зазначимо, що реакція Камбососа стала вельми очікуваною для його фанів, і вони лише підтримали чемпіона за його людяне рішення висловити Василю Ломаченку повагу та підтримку.

Люди ждут отличного боя после того, как ситуация в Украине придет в норму

До слова, спортсмени усього світу не лишаються осторонь кривавої війни в Україні, розв'язаної російським диктаторським режимом. Так, наприклад, знаменита футбольна зірка Девід Бекхем не лише збирає і жертвує гроші для українців, а й співпрацює із нашими лікарями, дозволяючи їм користуватися своїми соціальними мережами, щоб розповісти про війну для жителів усіх країн.