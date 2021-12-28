Рус

Камбосос кинув виклик Ломаченку

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
418
Василь Ломаченко Новина оновлена 28 грудня 2021, 09:44
Василь Ломаченко

Залишається чекати, кого чемпіон собі вибере.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос на своїй сторінці у твіттері кинув виклик основним претендентам, серед яких і українець Василь Ломаченко.

"Девін Хейні, Василь Ломаченко, Джервонта Девіс, Райан Гарсія — хто наступний? Я хочу їх усіх. Кого великі фанати хочуть бачити в поєдинку, в якому я захищатиму свою корону в 2022?", — написав боксер.

Як раніше повідомляв Телеграф, в останньому бою Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Річардом Коммі. Завдяки цьому успіху український боксер увійшов до числа претендентів на титульний бій.

Після бою в Мережі виникла дискусія щодо того, з яким прапором Ломаченко вийшов у ринг на оголошення результатів бою. Замість традиційного прапора України у Ломаченка на спині було стяг Аккермана (Білгорода-Дністровського), рідного міста боксера. Користувачі Інтернету неоднозначно відреагували на рішення українського боксера.

Теги:
#Бокс #Ломаченко #Джордж Камбосос
Підбиття підсумків року — важлива місія напередодні новорічної ночі
Lifestyle
Підбиваємо підсумки року з користю: два способи зробити це правильно
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Підбиття підсумків року — важлива місія напередодні новорічної ночі
Підбиваємо підсумки року з користю: два способи зробити це правильно
Дата публікації
Категорія
Просвірін підтримував агресію Росії щодо України
Вигнав дружину та злетів з висоти оголеним: відомі подробиці загибелі відомого націоналіста з РФ (фото)
Дата публікації
Категорія
Напруженість між державами намагаються послабити дипломатичними шляхами
"За два міліметри від червоної межі": у МЗС розповіли, як насправді ситуація на кордоні з РФ
Дата публікації
Категорія
Ялинка залишилася одним із головних символів Нового року і досі
Ялинка, подарунки та черги: як святкували Новий рік у СРСР
Дата публікації
Категорія
Віталій Кличко
"Як швидко летить час": Кличко привітав киян із наступаючим 2222 роком (відео)