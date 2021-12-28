Камбосос кинув виклик Ломаченку

Залишається чекати, кого чемпіон собі вибере.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос на своїй сторінці у твіттері кинув виклик основним претендентам, серед яких і українець Василь Ломаченко.

"Девін Хейні, Василь Ломаченко, Джервонта Девіс, Райан Гарсія — хто наступний? Я хочу їх усіх. Кого великі фанати хочуть бачити в поєдинку, в якому я захищатиму свою корону в 2022?", — написав боксер.

Як раніше повідомляв Телеграф, в останньому бою Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Річардом Коммі. Завдяки цьому успіху український боксер увійшов до числа претендентів на титульний бій.

Після бою в Мережі виникла дискусія щодо того, з яким прапором Ломаченко вийшов у ринг на оголошення результатів бою. Замість традиційного прапора України у Ломаченка на спині було стяг Аккермана (Білгорода-Дністровського), рідного міста боксера. Користувачі Інтернету неоднозначно відреагували на рішення українського боксера.