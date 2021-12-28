Камбосос бросил вызов Ломаченко

Остается ждать, кого чемпион себе выберет.

Абсолютный чемпион мира в легком вес Джордж Камбосос на своей странице в твиттере бросил вызов основным претендентам, среди которых и украинец Василий Ломаченко.

"Дэвин Хэйни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия – кто следующий? Я хочу их всех. Кого великие фанаты хотят видеть в поединке, в котором я буду защищать свою корону в 2022?", — написал боксер.

Как ранее сообщал "Телеграф", в последнем бою Василий Ломаченко единогласным решением судей одержал победу над Ричардом Комми. Благодаря этому успеху украинский боксер вошел в число претендентов на титульный бой.

После боя в Сети возникла дискуссия касательно того, с каким флагом Ломаченко вышел в ринг на объявления результатов боя. Вместо традиционного флага Украины у Ломаченко на спине был стяг Аккермана (Белгорода-Днестровского), родного города боксера. Пользователи Интернета неоднозначно отреагировали на такое решение украинского боксера.