Ломаченко по очкам одержал победу над Комми и стал претендентом на чемпионский бой (видео)

Шансов у соперника особо не было.

Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей одержал победу над ганцем Ричардом Комми в поединке за право выйти на чемпионский бой в легком весе по версии WBO против Джорджа Камбососа. Судейские записки зафиксировали победу украинца — 117:110 и дважды 119:108.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ХРОНИКА БОЯ

Василий с первого раунда захватил центр ринга и начал боксировать с позиции силы. Ганец начал отходить, но постоянно пропускал удары от украинского боксера. Ситуация несколько изменилась в четвертом раунде, когда Комми "двойками" стал атаковать соперника Ломаченко, и Василий вынужден был с помощью блока защищаться.

В пятом раунде Комми решил продолжать наступление. из-за чего соперники очень часто схлестывались в перестрелке в центре ринга. Впрочем, никто друг другу серьезного урона нанести не смог.

К середине боя Ломаченко стал выбрасывать все больше ударов, большинство из которых достигали цели. В седьмом раунде Ломаченко мощным ударом слева отправил Комми в первый нокдаун. Ганец поднялся, однако было видно, как его пошатывает. На последних секундах раунда Ломаченко зажал соперника в углу, пытался добить, но Комми устоял.

Восьмой раунд Комми провел сдержано, понимая, что сейчас ему главное не пропустить еще несколько ударов, и эта тактика сработала, Ломаченко развивать свое преимущество не сумел.

В девятом раунде Ломаченко начал пристреливаться, пытаясь точным ударом в голову закончить бой, однако Комми очень хорошо защищался и вернул поединок в прежнее русло.

В десятом раунде Комми начал рисковать, потому что по очкам он явно уступал украинцу, но провести ни одной полноценной атаки ганец так и не смог. В 11 раунде Ломаченко начал давить соперника, после очередного удара слева Комми зашатался, но на ногах все же устоял.

В 12 раунде Комми попытался нокаутировать соперника, начал даже рисковать, однако ничего серьезного придумать так и не смог.

Как ранее сообщал "Телеграф", чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Джордж Камбосос назвал фаворита в поединке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.