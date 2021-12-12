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Ломаченко за очками здобув перемогу над Коммі та став претендентом на чемпіонський бій (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Василь Ломаченко Новина оновлена 12 грудня 2021, 07:46
Василь Ломаченко

Шансів у суперника особливо не було.

Український боксер Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над ганцем Річардом Коммі у поєдинку за право вийти на чемпіонський бій у легкій вазі за версією WBO проти Джорджа Камбососа. Суддівські записки зафіксували перемогу українця – 117:110 та двічі 119:108.

ЛОМАЧЕНКО — КОММІ: ХРОНІКА БОЮ

Василь із першого раунду захопив центр рингу та почав боксувати з позиції сили. Ганець почав відходити, але постійно пропускав удари від українського боксера. Ситуація дещо змінилася у четвертому раунді, коли Коммі "двійками" став атакувати суперника Ломаченка, і Василь змушений був за допомогою блоку захищатись.

У п’ятому раунді Коммі вирішив продовжувати наступ. через це суперники дуже часто схльостувалися у перестрілці в центрі рингу. Втім, ніхто один одному серйозної шкоди завдати не зміг.

До середини бою Ломаченко став викидати все більше ударів, більшість із яких досягали мети. У сьомому раунді Ломаченко потужним ударом зліва відправив Коммі до першого нокдауну. Ганець підвівся, проте було видно, як його хитає. На останніх секундах раунду Ломаченко затиснув суперника у кутку, намагався добити, але Коммі встояв.

Восьмий раунд Коммі провів стримано, розуміючи, що зараз йому головне не пропустити ще кілька ударів, і така тактика спрацювала, Ломаченко розвинути свою перевагу не зумів.

У дев’ятому раунді Ломаченко почав пристрілюватися, намагаючись влучним ударом у голову закінчити бій, проте Коммі дуже добре захищався і повернув поєдинок у потрібне йому русло.

У десятому раунді Коммі почав ризикувати, бо за очками він явно поступався українцю, але провести жодну повноцінну атаку гонець так і не зміг. В 11 раунді Ломаченко почав тиснути суперника, після чергового удару зліва Коммі захитався, але на ногах все ж таки встояв.

У 12 раунді Коммі спробував нокаутувати суперника, почав навіть ризикувати, проте нічого серйозного вигадати так і не зміг.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA Super, WBO та IBF Джордж Камбосос назвав фаворита у поєдинку між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі
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