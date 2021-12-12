Рус

"Ганьба, немає слів": реакція українців на Ломаченка без національного прапора

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
938
Василь Ломаченко після бою з Річардом Коммі Новина оновлена 12 грудня 2021, 14:15
Василь Ломаченко після бою з Річардом Коммі

Боксер нарвався на гнів українців.

Український боксер Василь Ломаченко, який у ніч на 12 грудня (час київський) переміг ганця Річарда Коммі в головному бою на вечорі боксу в Нью-Йорку, потрапив у скандал через святкування перемоги без національного прапора. Українці атакували соцмережі спортсмена через дивні дії новоспеченого чемпіона WBO Inter-Continental.

Відповідні записи з’явилися на офіційній сторінці боксера в Instagram.

Ломаченко — Коммі: відео бою

Після перемоги суддівським рішенням Ломаченко з’явився на ринзі з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккерман (Білгород-Дністровський), а ось про український стяг чемпіон забув. Через це на спортсмена вилилося чимало критики у соцмережах. Користувачі зазначали, що Василь – чудовий боксер, але вийти святкувати перемогу без українського прапора – це ганьба. Були й ті, що вважали, що нічого страшного не сталося, адже й так було піднято прапор частинки української землі.

Користувачі мережі розкритикували Василя Ломаченка за відсутність національного прапора
Користувачі мережі розкритикували Василя Ломаченка за відсутність національного прапора

Додамо, у нас на сайті доступні гайлайти поєдинку Ломаченко — Коммі, а також реакція Василя на успіх. До речі, Loma міг завершувати бій достроково, проте пожалів африканця. Очікується, що наступним суперником українського "Хай-Теку" стане абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Коммі
Зеленський розкритикував поведінку Гогілашвілі
Політика
Зеленський жорстко відреагував на скандал із заступником голови МВС Гогілашвілі: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський розкритикував поведінку Гогілашвілі
Зеленський жорстко відреагував на скандал із заступником голови МВС Гогілашвілі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Гогілашвілі отримав орден ще восени 2020-го
Гогілашвілі — орденоносець: за що Зеленський нагородив заступника голови МВС, який потрапив у скандал
Дата публікації
Категорія
Василь Ломаченко
Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у ринзі з прапором, але не України (фото)
Дата публікації
Категорія
Вітольд Фокін
Фокін розповів, хто запропонував призначити його переговорником у Мінську
Дата публікації
Категорія
У Новояворівську масово потруїлися діти
Стало зле після хокейного матчу: на Львівщині - масове отруєння дітей