"Ганьба, немає слів": реакція українців на Ломаченка без національного прапора

Боксер нарвався на гнів українців.

Український боксер Василь Ломаченко, який у ніч на 12 грудня (час київський) переміг ганця Річарда Коммі в головному бою на вечорі боксу в Нью-Йорку, потрапив у скандал через святкування перемоги без національного прапора. Українці атакували соцмережі спортсмена через дивні дії новоспеченого чемпіона WBO Inter-Continental.

Відповідні записи з’явилися на офіційній сторінці боксера в Instagram.

Ломаченко — Коммі: відео бою

Після перемоги суддівським рішенням Ломаченко з’явився на ринзі з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккерман (Білгород-Дністровський), а ось про український стяг чемпіон забув. Через це на спортсмена вилилося чимало критики у соцмережах. Користувачі зазначали, що Василь – чудовий боксер, але вийти святкувати перемогу без українського прапора – це ганьба. Були й ті, що вважали, що нічого страшного не сталося, адже й так було піднято прапор частинки української землі.

Користувачі мережі розкритикували Василя Ломаченка за відсутність національного прапора

Додамо, у нас на сайті доступні гайлайти поєдинку Ломаченко — Коммі, а також реакція Василя на успіх. До речі, Loma міг завершувати бій достроково, проте пожалів африканця. Очікується, що наступним суперником українського "Хай-Теку" стане абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос.