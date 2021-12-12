Ломаченко - Коммі: кращі моменти бою

Українець здобув важливу перемогу.

У ніч на неділю, 12 грудня (час київський), у Нью-Йорку (США) на легендарній арені Madison Square Garden відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став супербій Василь Ломаченко – Річард Коммі.

Поєдинок проходив у легкій вазі (до 61,235 кг) та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 117:110 та двічі 119:108.

Відео нокдауну у 7-му раунді:

Найкращі моменти бою:

Нагадаємо, Ломаченко є колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, включаючи легкий дивізіон. У жовтні 2020 року українець в об’єднавчому поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу у цій вазі програв американцеві Теофімо Лопесу. Пункту про реванш прописано не було, і повернення до кола чемпіонів здавалося Loma чимось неймовірним. До речі, Коммі, був чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі і також втратив пояс у поєдинку з Лопесом.

Як боксери програвали Лопесу:

Ситуація змінилася після поразки Лопеса у бою проти Джорджа Камбососа. Восени 2021 року всі титули "Перевороту" перейшли до небитого австралійця, а у Ломаченка знову з’явилася гарна можливість втілити свою мрію стати абсолютним чемпіоном світу. До речі, у WBO пообіцяли зробити українця обов’язковим претендентом.