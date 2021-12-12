Укр

Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ломаченко - Комми Новость обновлена 12 декабря 2021, 07:48
Ломаченко - Комми

Украинец одержал важную победу.

В ночь на воскресенье, 12 декабря (время киевское), в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Василий Ломаченко — Ричард Комми.

Поединок проходил в легком весе (до 61,235 кг) и завершился победой украинца единогласным решением судей. Итоговый счет — 117:110 и 119:108 дважды.

Видео нокдауна в 7-м раунде:

Лучшие моменты боя:

Напомним, Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях, включая легкий дивизион. В октябре 2020 года украинец в объединительном поединке за статус абсолютного чемпиона мира в этом весе проиграл американцу Теофимо Лопесу. Пункта о реванше прописано не было, и возвращение в круг чемпионов казалось для Loma чем-то невероятным. К слову, Комми, будучи чемпионом мира по версии IBF в легком весе, также потерял свой пояс в поединке с Лопесом.

Как боксеры проигрывали Лопесу:

Ситуация изменилась после поражения Лопеса в бою против Джорджа Камбососа. Осенью 2021 года все титулы "Переворота" перешли к небитому австралийцу, а у Ломаченко вновь появилась хорошая возможность воплотить свою мечту — стать абсолютным чемпионом мира. К слову, в WBO пообещали сделать украинца обязательным претендентом.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми
Ломаченко - Комми
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