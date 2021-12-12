Ломаченко - Комми: полное видео победного для украинца боя

Лома победил по очкам.

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко одержал победу по очкам над Ричардом Комми и стал претендентом на поединок против Джорда Камбососа за титул чемпиона мира.

ЛОМАЧЕНКО — КОММИ: ХРОНИКА БОЯ

Бой продлился все 12 раундов, и украинец ни на секунду не отдавал инициативу сопернику. В седьмом раунде Ломаченко был близок к досрочному завершению поединка, отправив соперника в нокдаун. Но Комми смог подняться и с большими проблемами дождался гонга.

Несмотря на очевидное поражение по очкам, в чемпионских раундах Комми так и не смог навязать борьбу украинцу. Василий без проблем довел дело до победы.

Для Ломаченко это 16 победа (14 нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях, а у Комми четыре поражения при 30 выигрышах (27 нокаутом).

Следующим соперником украинца должен стать австралиец Джордж Камбосос, который владеет чемпионскими поясами в легком весе.

Как ранее сообщал "Телеграф", чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Джордж Камбосос назвал фаворита в поединке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.